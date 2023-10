Doi tineri din Ramnicu Valcea și-au confectionat acasa substanțe interzise, dintr-o combinație de acetona și spray de insecte. Erau pe o banca. Atunci cand au vazut ca se apropie jandarmii, s-au speriat si au luat-o la fuga, comportandu-se suspect. Jandarmii valceni i-au oprit și i-au legitimat, dupa care au facut un control corporal preventiv, in […] The post VIDEO. Romanul inventiv: doi tineri și-au facut droguri din acetona și spray de insecte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .