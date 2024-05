Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul rus Gazprom a raportat joi pierderi nete de 629 miliarde de ruble (6,9 miliarde de dolari) in 2023, comparativ cu un profit net de 1.226 miliarde de ruble (15,2 miliarde de dolari) in 2022, in conditiile in care vanzarile sale de gaze spre Europa s-au redus la jumatate, transmite Reuters. De…

- China i-a acuzat duminica pe americani ca ameninta securitatea globala, la cateva zile dupa ce Reuters a dezvaluit ca SpaceX, compania lui Elon Musk, construieste sute de sateliti spioni pentru o agentie americana de informatii, NRO, scrie observatornews.ro .

- Cum traduce Kremlinul realegerea lui Vladimir Putin cu 87% din voturi. Kremlinul a declarat ca rezultatele scrutinului prezidential din Rusia, desfasurat fara opozitie si in plin conflict armat cu Ucraina, arata „consolidarea” poporului rus in jurul presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters si…

- SpaceX construieste o retea de sute de sateliti spion in baza unui contract secret cu o agentie de informatii din SUA, au declarat cinci surse familiare cu programul, demonstrand aprofundarea legaturilor dintre compania spatiala a antreprenorului miliardar Elon Musk si agentiile de securitate nationala,…

- Uniunea Europeana este pe cale sa adopte sancțiuni impotriva Rusiei și a unor persoane considerate implicate in maltratarea și moartea criticului Kremlinului Alexei Navalnii intr-o colonie penala din Arctica, au declarat vineri trei diplomați, potrivit Reuters, potrivit mediafax. Miniștrii de Externe…

- Presedintele Vladimir Putin a declarat miercuri ca oamenii de stiinta rusi sunt aproape de a crea vaccinuri impotriva cancerului si ca aceste seruri ar putea fi disponibile in curand pentru pacienti, informeaza Reuters. Vladimir Putin a declarat, in comentarii televizate, ca „am ajuns foarte aproape…

