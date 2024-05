Sambata, 18 mai 2024, incepand cu ora 17.00, la Primaria Municipiului Sebeș va avea loc vernisajul expoziției retrospective „Doina Lie”, prilej de a celebra o mare personalitate a Sebeșului: sculptorița Doina Lie (1929-2012). Evenimentul face parte din programul celei de-a XLIV-a ediții a Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș. Va fi prezenta fiica artistei, Maria Lie-Steiner, […] The post 18 mai 2024: Expoziție retrospectiva a scluptoriței Doina Ilie, in Sebeșul natal first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .