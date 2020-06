Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 94-a aniversare a reginei Elisabeta a II-a a fost marcata sâmbata printr-o versiune redusa a ceremonialului militar traditional „Trooping the Colour” (defilarea drapelului), ce s-a desfașurat la castelul regal Windsor, și nu în centrul Londrei, cu mii de oameni în…

- Regina Elizabeth II, in varsta de 94 de ani, a fost fotografiata calare in curtea palatului Windsor, aceasta fiind prima aparitie a ei dupa ce s-a plasat in autoizolare.Imagini cu regina plimbandu-se calare prin gradinile castelului Windsor, unde se afla alaturi de printul consort Philip,…

- Monarhul in varsta de 94 de ani a fost fotografiatin weekend pe un cal de rasa Fell Pony, in varsta de 14 ani, numit Balmoral Fern. In fotografia realizata de Asociatia de Presa, din weekend, in curtea Castelului, Regina poate fi vazuta purtand un sal colorat pe cap și imbracata intr-un sacou…

- Astazi este ziua Reginei Elisabeta a II-a, care implinește 94 de ani. Va sarbatori discret din cauza pandemiei de coronavirus, care modifica și tradițiile regale din Marea Britanie. Deși s-a nascut pe 21 aprilie 1926, regina este sarbatorita și in iunie, ceremonia fiind una oficiala care are legatura…

- Suverana le considera „nepotrivite” in plina pandemie de coronavirus, care a facut peste 14.000 de victime in Marea Britanie, a declarat sambata o sursa de la Palatul Buckingham pentru AFP. Regina Marii Britanii va implini marti varsta de 94 de ani. Data aniversarii sale este marcata in fiecare an…