Doliu la Buckingam. Încă un deces în familia regală britanică Familia regala britanica se afla din nou in doliu. Un purtator de cuvant al Palatului Buckingam a facut anunțul. Thomas Kingston , soțul lui Lady Gabrielle Kingston, a murit la varsta de 45 de ani, la locuința sa din Gloucestershire. Intr-un comunicat al Palatului Buckingam se spune:„ „ Regele și Regina au fost informați despre moartea lui Thomas și se alatura prințului și prințesei Michael de Kent și tuturor celor care l-au cunoscut in durerea pe care o simt la pierderea unui membru foarte iubit al familiei”. Regele și Regina și-au trimis „cele mai sincere ganduri și rugaciuni” lady-ei Gabriella… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

