Stiri pe aceeasi tema

- Kate Middleton, in varsta de 42 de ani, a fost fotografiata luni, 4 martie, in compania mama ei, Carole Middleton, langa Castelul Windsor, relateaza ABC News.Fotografia nu a fost transmisa sau autorizata de Palatul Kensington. Noua fotografie a lui Kate a aparut in timp ce speculațiile online continua…

- Familia regala britanica se afla din nou in doliu. Un purtator de cuvant al Palatului Buckingam a facut anunțul. Thomas Kingston , soțul lui Lady Gabrielle Kingston, a murit la varsta de 45 de ani, la locuința sa din Gloucestershire. Intr-un comunicat al Palatului Buckingam se spune:„ „ Regele și Regina…

- Prințul de Wales a renunțat sa participe la o slujba de pomenire la Castelul Windsor pentru unul dintre nașii sai din cauza unei „chestiuni personale”. Palatul Kensington nu a detaliat motivele schimbarii de ultim moment, dar a transmis ca Prințesa de Wales, care se recupereaza dupa o operație abdominala,…

- Kate, printesa de Wales, s-a intors acasa, fiind externata dupa ce a suferit o interventie chirurgicala abdominala, a anuntat luni Palatul Kensington intr-un comunicat. Sotia printului mostenitor face progrese in ceea ce priveste ameliorarea starii de sanatate, relateaza Reuters. Reprezentanții Palatului…

- Printesa de Wales a fost externata dupa ce a fost internata la 16 ianuarie in vederea unei ”interventii chirurgicale programate potrivit Palatului Kensington, dezvaluie tabloidul britanic The Sun, potrivit news.roKate Middleton a fost internata la London Clinic la 16 ianuarie.Informatia externarii…

- Regatul Unit este in agitatie, socat chiar, de cand s-a anuntat ca Prințesa de Wales a fost operata și este in spital. Kate Middleton, care tocmai a implinit 42 de ani, a fost internata marti la Clinica Londra pentru "o interventie chirurgicala abdominala planificata", dupa cum informa comunicatul difuzat…

- Kate Middleton a suferit o operație abdominala la un spital privat din Londra. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Palatului Kensington, intervenția chirurgicala a fost un succes, iar Prințesa de Wales va ramane internata cel puțin 10 zile pentru a se recupera.

- Israelul a bombardat in noaptea de duminica spre luni tabara de refugiați Al-Maghazi din centrul Fașiei Gaza, cel puțin 70 de persoane fiind ucise, a transmis Ministerul Sanatații din enclava, condus de Hamas. Ciocniri violente au avut loc duminica in zona Rafah la sosirea ajutorului umanitar. Iar Israelul…