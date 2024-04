S-A INTAMPLAT PE 23 APRILIE… **106 d.Hr.**: Dacia a fost cucerita de Imperiul Roman și transformata in provincie romana, ceea ce a dus la instalarea limbii latine in noua provincie. **1516**: A fost promulgata Legea puritații berii in Bavaria, Germania, care reglementa calitatea berii. **1861**: Razboiul Civil American a inceput cu atacul asupra Fortului Sumter din Carolina de Sud. **1914**: Revoluția Mexicana a luat sfarșit cu victoria Constituției din 1917. **1918**: A izbucnit pandemia de gripa spaniola, care a ucis milioane de oameni in toata lumea. **1935**: A fost inaugurat monorailul din Wuppertal, Germania, primul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

