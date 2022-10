Stiri pe aceeasi tema

- Diferența dintre echipamentele soldaților ruși pe care Putin le inspecteaza in fața camerelor de filmare și echipamentele pe care recruții le primesc departe de ochii propagandei este de la cer la pamant. Un soldat rus recrutat intr-un oraș din Caucaz arata ca a primit o masca din plastic pentru paintball…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…

- Invazia Rusiei a provocat pagube de peste 97 de miliarde de dolari Ucrainei pana la 1 iunie, insa reconstrucția țarii ar putea costa aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat, vineri, de Banca Mondiala, guvernul ucrainean și Comisia Europeana. Potrivit acestuia, Ucraina a suferit pierderi…

- SUA au indemnat Kievul, in faza de pregatire a actualei contraofensive ucrainene, sa mentina operatiunea limitata atat in ​​ceea ce priveste obiectivele sale, cat si dimensiunile in plan teritorial, pentru a evita supraextinderea si blocarea pe mai multe fronturi, au declarat mai multi oficiali americani…

- Ucraina vrea sa devina direct membru al NATO, si nu prin planul de aderare format inainte ca trupele ruse sa invadeze tara in februarie. Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana și Euro-Atlantica al Ucrainei, Olga Stefanishyna, a transmis faptul ca potențiala decizie a NATO cu privire la planul…

- Ucraina aplica cu succes, o metoda de „razboi de rezistența” dezvoltata de forțele speciale ale SUA, spun oficiali americani și europeni, citați de CNN. Conceptul operațional de rezistența a fost dezvoltat in 2013, in urma razboiului Rusiei din Georgia, care avusese loc cu cațiva ani inainte, in 2008.…

- Moscova ar putea anunța inca de saptamana aceasta unul sau mai multe referendumuri „ilegitime” in Ucraina ocupata, in incercarea de a justifica o anexare a teritoriilor ucrainene la Rusia, a anunțat purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza AFP. „Avem informații ca Rusia continua sa…

- Peste 350.000 de copii din Ucraina au beneficiat pana acum de programul de asistenta umanitara financiara al UNICEF. Programul „Spilno”, lansat la 31 martie 2022 impreuna cu Ministerul pentru Politica Sociala din Ucraina, a fost creat pentru a raspunde nevoilor familiilor cu copii, care se numara printre…