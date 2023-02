Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a criticat duminica decizia americana de a dobori balonul care zbura de cateva zile deasupra Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca „reactioneaza intr-o maniera vadit excesiva si ca incalca grav practicile internationale”, scrie AFP. SUA au spus ca este vorba despre un balon de spiojan trimis…

- Administratia Biden a doborat presupusul balon de supraveghere chinezesc care a survolat Statele Unite si a starnit ingrijorari legate de securitatea national, relateaza Reuters. Un oficial american a confirmat ca armata americana a doborat balonul Chinei. Un presupus balon de supraveghere chinezesc…

- Beijingul a declarat sambata ca survolul controversat al unui balon de observatie deasupra Statelor Unite este folosit de Washington ca un pretext pentru „defaimarea” Chinei. „China nu a incalcat niciodata teritoriul si spatiul aerian al unei tari suverane”, afirma Ministerul de Externe de la Beijing.

- „Avem informatii despre un balon care tranziteaza America Latina. Acum evaluam ca este un alt balon de supraveghere chinezesc”, a declarat secretarul de presa generalul Patrick Ryder, pentru CNN.Nu este clar exact unde se afla balonul deasupra Americii Latine – dar un oficial american a precizat CNN…

- Departamentul american al Apararii a respins, vineri seara, afirmatiile Chinei, care sustine ca balonul depistat deasupra Statelor Unite este un dispozitiv civil, Washingtonul mentinand pozitia ca este vorba despre un aparat militar de recunoastere.

- Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare in martie au scazut cu 3,81 dolari, sau cu 4,4%, la 82,10 dolari pe baril, acesta fiind cel mai mare declin zilnic din mai mult de trei luni. Pretul titeiului american a scazut cu 3,33 dolari, pana la 76,93 dolari pe baril, sau cu 4,1%, cea mai mare…

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat si perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, informeaza Agerpres , care preia AFP. Washingtonul a identificat Beijingul…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a scris dictatorului nord-coreean Kim Jong Un si i-a propus sa coopereze in vederea "accelerarii pacii" in lume, anunta sambata agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza AFP. Aceasta scrisoare intervine in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana…