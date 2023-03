Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi, noaptea trecuta, in mai multe orase din Israel, pentru a protesta dupa ce premierul Benjamin Netanyahu l-a demis pe ministrul Apararii, Yoav Galant, care a cerut o pauza in procesul de reforma judiciara, relateaza AP. Protestatarii din Tel Aviv au blocat o autostrada si au facut […] The post VIDEO. Proteste masive in Israel. Netanyahu l-a demis pe ministrul Apararii, care ceruse o pauza in procesul de reforma judiciara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .