Blocul National Sindical (BNS) anunta un miting de protest in Piata Victoriei, in data de 6 apriilie, la care sunt asteptati cel putin 5.000 de sindicalisti, care va fi urmat de un mars spre Piata Constitutiei, potrivit news.ro.

Prețul de la benzinaria Mol din Beiuș, județul Bihor, a urcat cu 2,10 lei in doar cateva minute și a ajuns la 11,10 lei / litru. Participanții la trafic au realizat imagini cu noul preț, transmite bihon.ro.

Balerina Lara Paraschiv, unul dintre artistii care au fost integrati intr-un program de ajutorare oferit de Opera Nationala Bucuresti, si-a exprimat, vineri, dezamagirea ca Ucraina, in frunte cu presedintele Volodimir Zelenski, este "singura" in lupta impotriva agresiunii rusesti.

Blocul politic al Comuniștilor și Socialiștilor protesteaza la sediul Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica fața de tarifele exagerate la resursele energetice. Manifestanții cer sa nu fie majorat prețul la energia electrica. "ANRE lucreaza pentru PAS? Nu vrem ca tarifele sa creasca! ANRE,…

Camera Deputatilor a aprobat, marti, solicitarea grupului parlamentar al PSD de a-l transfera pe deputatul social-democrat Dumitru Coarna de la Comisia pentru aparare la Comisia pentru egalitate de sanse, Coarna sustinand ca PSD l-a sanctionat pentru pozitiile sale publice, printre care aceea ca…

Peste 8.500 de persoane au fost vaccinate in ultima zi in Romania, dintre care doar 1.200 cu prima doza, a anunțat vineri CNCAV.

- Protest cu cauciucuri uzate in fata Ministerului Mediului. Participantii la flashmob-ul organizat de Partidul SOR au cerut demisia ministrului Iuliana Cantaragiu, precum si a intregului Guvern, fiind nemultumiti de proiectul de lege care permite arderea cauciucurilor.

Mai multe sindicate din industria metalurgica, reprezentand in principal angajati de la ALRO Slatina si de la Alum Tulcea, organizeaza luni un miting de protest in fata Guvernului, principala revendicare fiind reglementarea pietei de energie. Actiunea este organizata de Sindicatul Liber Alro, Sindicatul…