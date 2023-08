Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, care a evocat și in trecut spectrul unui conflict nuclear din cauza Ucrainei, a declarat duminica, 30 iulie, ca Moscova va trebui sa foloseasca o arma nucleara daca contraofensiva in curs de desfașurare a Kievului va fi un succes, transmite Hotnews . Medvedev,…

- Seful agentiei nucleare ruse Rosatom, Aleksei Lihaciov, a respins joi, 13 iulie, acuzatiile potrivit carora Moscova ar intentiona sa arunce in aer centrala nucleara Zaporojie, ocupata temporar de ruși in sudul Ucrainei, relateaza DPA și Agerpres. ”Ar trebui sa fii complet idiot ca sa te pregatesti sa…

- O noua inregistrare video aparuta pe rețelele de socializare arata cele mai clare imagini de pana acum cu momentul in care forțele aeriene ruse deschid focul asupra unei coloane a mercenarilor Wagner in timpul rebeliunii de sambata, contrazicand direct afirmațiile facute de președintele Vladimir Putin.…

- Forțele Moscovei se retrag in estul și sudul Ucrainei in urma contraofensivei Kievului, a declarat vineri șeful grupului de mercenari Wagner din Rusia.Comentariile contrazic evaluarile recente ale președintelui rus Vladimir Putin, potrivit carora Ucraina a suferit pierderi "catastrofale" și ca exista…

- Unul dintre principalii aliați ai Rusiei a declarat ca forțele sale armate incep 10 zile de ”exerciții de mobilizare” anuale, potrivit Hotnews . Ministerul belarus al apararii a declarat ca exercițiile au ca scop evaluarea gradului de pregatire a țarii pentru mobilizarea rezerviștilor. Toți barbații…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, a declarat luni ca spera ca un succes al contraofensivei lansate de Ucraina impotriva fortelor ruse sa poata constrange pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin sa negocieze pacea, relateaza AFP și Agerpres . ”Un succes al acestei contraofensive ar putea sa…

- Forțele ucrainene continua operațiunile de contraofensiva in cel puțin patru zone ale frontului, apreciaza analiștii de la Institutul pentru Studiul Razboiulu i in evaluarea de sambata, 10 iunie. Forțele armate ucrainene au obținut noi caștiguri in jurul Bahmut și in vestul Donețkului, susține ISW.…

- ”Amploarea catastrofei este extraordinara”, sublinia intr-un comunicat Sirota. Potrivit unor prime estimari, ”este nevoie de cel putin cinci ani si de un miliard de euro in vederea construirii unei noi centrale”, potrivit acestui comunicat publicat de Kyiv Independent. Ucraina si ocupatia rusa contina…