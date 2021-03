Stiri pe aceeasi tema

- Finalizarea tronsonului de 24 de kilometri, intre Santimbru și Aiud, este in pericol pentru ca terenul a inceput sa alunece, din cauza infiltrațiilor de apa din zona Oiejdea.Este problema cu solul argilos și infiltrațiile de apa din zona Oiejdea, la intersecția cu DN1.Ionuț Ciurea, președintele API:…

- Finalizarea tronsonului de 24 de kilometri pe Autostrada Transilvaniei este sub semnul întrebarii. Chiar daca constructorul a anunțat ca lucrarile vor fi gata pâna în vara, iar șefii de Transporturi Transporturi spun ca se va circula pe lotul 2…

- Solul argilos și infiltrațiile de apa din in zona Oiejdea, la intersecția cu DN1, dau emoții cu privire la finalizarea anul acesta a celor 24 de kilometri din autostrada Sebeș - Turda, intre Santimbru și Aiud.

- 2021 ar trebui sa fie anul in care Romania va sari de borna de 1000 de kilometri de șosea rapida, insa finalizarea unui tronson de 24 de kilometri, intre Santimbru și Aiud, este inca sub semnul intrebarii. In timp ce constructorul anunța va avea lucrarile gata in vara, iar șefii din Transporturi spun…

- Se lucreaza intens pe lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, care trebuie inaugurat cel tarziu in vara acestui an. Conform presei din județul Alba, deja este turnat stratul de baza de asfalt pe mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se va circula integral in acest an, Drula dixit Pe autostrada A10 Sebeș-Turda se va circula integral in acest an, Drula dixit Catalin Drula, ministrul Transporturilor, susține ca proiectul autostrazii A10 Sebeș – Turda va fi terminat in cursul anului 2021.…

- Pe autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 1 și 2, solul argilos le da batai de cap constructorilor Pe loturile 1 și 2 a autostrazii A10 Sebeș – Turda, intre zona de la Alba Iulia Nord, mai precis dealul de la Paraul Iovului și intersecția cu DN1 la Oiejdea, solul argilos da batai de cap serioase celor…

- Cand ar putea fi deschis lotul 2 al autostrazii A10 Sebeș-Turda, intre Alba Iulia și Aiud: Anul in care Romania ar putea depași pragul de 1.000 de kilometri de autostrada Deși nici in 2020 Romania nu a atins pragul de 1.000 de kilometri de autostrada, anul acesta ne va aduce... Articolul Cand ar putea…