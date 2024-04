VIDEO: Prima emisiune din studioul Zi de Zi Live

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul fondator al cotidianului Zi de Zi, jurnalistul Aurelian Grama, a participat, in urma cu cateva zile, la emisiunea "Lumea de aproape", realizata de jurnalista Lacrima Balint și difuzata de postul de televiziune TVR Targu Mureș. (Redacția) Post-ul VIDEO. "Lumea e aproape", cu jurnaliștii Lacrima…

- Galeria de arta „Unirea" din Targu Mureș va gazdui sambata, 17 februarie, incepand cu ora 11:00, vernisajul expoziției comemorative dedicate lui Nicolae Tunaru, fost președinte al Asociației Artiștilor Plastici din Mureș in perioada 1995 – 2004. Expoziția va fi deschisa publicului in perioada 17.02…

- Fundația Zurli, in colaborare cu Serviciul de Ambulanța Samaritanus, invita comunitatea din Targu Mureș sa se alature evenimentului denumit "Ne Activam pentru Ziua Copilului Bolnav de Cancer". Inițiativa are ca scop strangerea de mesaje de iubire și speranța pentru copiii curajoși care se lupta cu cancerul…

- S-a nascut la Targu Mureș și are o noua emisiune la Digi 24. Jurnalista Andreea Brasovean, una dintre prezentatoarele stirilor Digi24, va fi gazda unei noi emisiuni. Productia se numeste „Cu mintea deschisa" si vor fi abordate mai multe subiecte despre parenting, relatii, adictii. „Cu mintea deschisa"…

- Acestea vor fi oferite in cadrul unui Centru Rezidential ce a fost inaugurat astazi in municipiu. Centrul, realizat din fonduri private, sub umbrela Asociatiei Social Med, are o capacitate de 25 de locuri si ofera persoanelor cu adictii o abordare multidisciplinara personalizata. Modelul de terapie…

- Filarmonica din Targu Mureș prezinta astazi, 26 ianuarie 2024, concertul intitulat „Duhul eminescian", organizat cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc la Sala Mare a Palatului Culturii de la ora 19.00. Evolueaza Corul mixt și orchestra simfonica ale instituției, dar și elevii Colegiului…

- Ministrul roman al agriculturii, Florin Barbu, a declarat inca odata, dupa discuția pe care a avut-o luni, 22 ianuarie, la Targu Mureș, ca va solicita din nou derogari de la standardele 7 și 8 privind bunele condiții agricole și mediu (rotatia culturilor si conditia de a lasa nelucrata 4% din suprafata…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, azi, ca este convins ca formatiunea sa va pastra, dupa alegerile locale, cele patru judete pe care le conduce (Covasna, Harghita, Mures, Satu Mare), dar si cele 200 de localitati cu primari UDMR. " Dupa alegerile europarlamentare reusite vom castiga cu siguranta…