- Presedintele rus Vladimir Putin incheie marti anul cu un summit informal al aliatilor din spatiul postsovietic, care a fost in 2022 scena a numeroase tensiuni geopolitice, indeosebi ca urmare a invaziei ruse in Ucraina, transmite EFE.

- Presedintele camerei inferioare a parlamentului rus a declarat ca Duma de Stat pregateste o lege pentru a introduce impozite mai mari pentru oamenii care au parasit tara, asa cum au facut-o multi de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, relateaza Reuters. „Este corect sa se anuleze avantajele pentru…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a pronuntat, joi, cuvantul ”razboi”, in timp ce discuta cu jurnalistii despre luptele din Ucraina, scrie CNN. Fostul ofiter KGB, care isi alege cuvintele cu grija, s-a referit deseori la razboiul din Ucraina ca la o ”operatiune militara speciala”. ”Obiectivul nostru…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca dorinta Occidentului de a-si mentine dominatia pe scena mondiala creste riscurile de conflict, relateaza Reuters. „Potentialul de conflict in lume este in crestere, iar aceasta este o consecinta directa a incercarilor elitelor occidentale de a-si…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a jignit pe refugiații ucraineni din Europa, explicand care este, in viziunea sa, diferența intre ucrainenii care au ajuns in state vest-europene și cei care au mers in Rusia. „Simțiți diferența dintre oamenii care au venit din #Ucraina in [Rusia] și cei care sunt in…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, dupa incheierea summitului Comunitații Statelor Independente (CSI) din capitala Kazahstanului, Astana, ca nu are „niciun regret” in legatura cu razboiul din Ucraina și a avertizat ca un conflict cu NATO ar duce la o „catastrofa globala”, scrie Sky…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, la o intalnire televizata cu profesorii, ca Rusia are „un mare respect” pentru poporul ucrainean, in ciuda a ceea ce el a numit „situația actuala”, relateaza Reuters. Referindu-se la cele patru regiuni ucrainene controlate parțial de Rusia pe care…

- Klaus Iohannis a anuntat ca a discutat, marti, in pregatirea summiturilor care se vor desfasura la Praga, cu presedintele Consiliului European Charles Michel si premierii Luxemburgului si Finlandei despre situația din Ucraina, energie, securitate si situatia economica, teme care se vor regasi pe agenda…