VIDEO. Portavionul de 13 miliarde de dolari al Marinei SUA vine spre Europa. USS Gerald Ford, un ajutor pentru NATO

USS Gerald Ford, cel mai avansat portavion al Marinei americane, a plecat, marți, din Norfolk, Virginia, in prima sa misiune, menita sa puna nava la incercare și sa se antreneze cu aliații din America de Nord și Europa, transmite CNN. USS Gerald Ford și grupul de atac al portavionului vor opera cu aliații și partenerii