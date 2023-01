Stiri pe aceeasi tema

- Un italian a carui identitate a fost luata de șeful mafiot Matteo Messina Denaro in timp ce era fugar a fost arestat de procurori in Sicilia. Andrea Bonafede, un inspector sicilian in varsta de 59 de ani, descris drept „alter ego-ul lui Denaro”, a fost pus sub acuzare luni pentru ca l-a ajutat pe mafiot…

- Președintele Bulgariei, Rumen Radev, insista ca Romania și Bulgaria sa intre in Schengen, in ciuda faptului ca Austria și alte țari UE au introdus controale pentru a stopa valurile de migranți ilegali. Șeful statului bulgar a prezentat acest punct de vedere in fața cancelarului Austriei, Karl Nehammer.…

- Fratele unui fost manager al Coinbase Global Inc a fost condamnat marți la 10 luni de inchisoare dupa ce a pledat vinovat in septembrie, la o acuzație de conspirație pentru frauda electronica, in ceea ce procurorii americani au numit primul caz de tranzacționare „din interior” care implica criptomonede,…

- Autoritațile din Republica Moldova au anulat un zbor spre Israel, dupa ce mai mulți pasageri s-au manifestat agresiv pe aeroportul Chișinau. Incidentul este relatat de presa din Republica Moldova. Potrivit jurnaliștilor, comandantul unei aeronave care urma sa decoleze a luat decizia anularii cursei,…

- Șeful guvernului separatist din regiunea Donețk, Vitaly Khotsenko, a fost ranit in cursul unui atac lansat de militari ucraineni. Aceasta informație a fost difuzata in dimineața zilei de 22 decembrie 2022 de agenția oficiala rusa TASS. Agenția de la Moscova citeaza o declarație transmisa de Mina Akhverdiyeva,…

- Barbatul care l-a impușcat și l-a ranit pe plimbatorul de caini al lui Lady Gaga in timpul jafului violent al buldogilor francezi ai cantareței de la Hollywood, anul trecut, a pledat vinovat și a fost imediat condamnat la 21 de ani de inchisoare. James Howard Jackson a pledat fara sa conteste tentativa…

- Forțele Democratice Siriene, grupul susținut de SUA care a ajutat la infrangerea jihadiștilor din Statul Islamic in Siria, a oprit toate operațiunile antiteroriste comune ca urmare a bombardamentelor turcești asupra zonei sale de control, a declarat vineri un purtator de cuvant. Forțele kurde din Siria,…

- Funeraliile unei mame și ale fiicei ucise in explozia de duminica (13 noiembrie) au avut loc la Istanbul, la care au participat rude și oficiali turci. Explozia a ucis șase cetațeni turci, cate doi membri din trei familii, și a facut 81 de raniți. Poliția a reținut 47 de persoane, inclusiv o femeie…