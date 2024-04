Şase morţi şi 10 răniţi într-un atac rus cu drone asupra Harkovului Un atac rus asupra Harkovului, al doilea mare oras al Ucrainei, a ucis sase civili si a ranit 10 sambata dimineata, au anuntat oficiali din regiune, citati de Reuters. Politia nationala ucraineana a informat ca atacul a fost lansat cu ajutorul dronelor si a publicat imagini cu incendii izbucnite pe strazile orasului si in apropierea cladirilor. „In aceasta dimineata, sunt sase morti si 10 raniti ca urmare a unui atac in timpul noptii in cartierul Sevcenkivskii”, a declarat primarul Harkovului, Ihor Terehov, pe aplicatia de mesagerie Telegram. „Atacul a lovit zone rezidentiale – cel putin noua… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

