Judecatorii de la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) au refuzat sa se pronunte cu privire la acuzatiile aduse de Kiev conform carora Rusia ar fi responsabila pentru doborarea zborului MH17 al Malaysia Airlines, deasupra estului Ucrainei in anul 2014, relateaza Reuters. Pe de alta parte, judecatorii au constatat ca Rusia a incalcat un tratat antidiscriminare prin faptul ca nu a sprijinit invatamantul in limba ucraineana in Crimeea dupa anexarea peninsulei in 2014. Deciziile au reprezentat un esec juridic pentru Kiev, instanta respingand solicitarile Ucrainei de a fi acordate reparatii materiale…