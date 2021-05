Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal a avut loc duminica intre suporterii unor echipe de fotbal din Craiova in urma caruia trei persoane au fost agresate. Politistii fac cercetari pentru identificarea tuturor persoanelor implicate in conflict. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj,…

- Politia americana a arestat un barbat in legatura cu un presupus atac antisemit comis in urma cu cateva zile la un restaurant japonez din apropiere de Los Angeles (statul California), transmite duminica dpa. Barbatul, al carui nume nu a fost dezvaluit de politie, a fost arestat intr-o locuinta…

- Politistii din Ialomita au emis un ordin de protectie impotriva unei femei, care, in urma unor discutii in contradictoriu, si-a batut socrul. Femeia de 47 de ani este cercetata pentru violenta in familie. Conform IPJ Ialomita, incidentul s-a produs in satul Ivanesti, comuna ialomiteana Ciulnita.…

- O petrecere de botez ce fusese organizata intr-un imobil din municipiul Lupeni, la care participau mai multe persoane, a fost intrerupta, joi seara, de politistii din localitate, care au aplicat celor prezenti 16 sanctiuni, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara. "In…

- Doua persoane au murit si doua au fost ranite intr-un accident rutier petrecut marti, in apropiere de Mangalia, dupa ce doua masini s-au ciocnit. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii rutieri au fost sesizati marti, cu privire la producerea…

- Poliția din Constanța a sancționat 17 persoane care participau la o petrecere organizata la un restaurant din oraș cu amenzi in valoare totala de 21.000 de lei. Administratorul localului a fost și el sancționat cu 12.000 lei și in plus i-a fost suspendata activitatea economica. In total, au fost date…

- Politistii specializati in arme, explozivi si substante periculoase din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie (IPJ) Vaslui au efectuat doua perchezitii domiciliare la persoane banuite de nerespectarea regimului armelor si munitiilor, vanatorii si protectiei fondului cinegetic. Potrivit unui comunicat…

- Peste 100 de persoane care participau la un eveniment privat, organizat intr-un apartament din Capitala, in noaptea de sambata spre duminica, au fost amendate cu 226.000 lei, pentru nerespectarea masurilor pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. "In dimineata de 14…