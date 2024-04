Jaf de 30 de milioane de dolari în SUA! Hoții au acționat ca în filme Orașul Los Angeles a ramas in stare de șoc dupa ce o grupare de hoți a reușit sa fure 30 de milioane de dolari dintr-un depozit. Jaful pare rupt din filme. Polițiștii din Los Ageles, SUA, investigheaza un jaf de 30 de milioane de dolari! Oamenii legii au ramas surprinși sa vada felul in care au acționat hoții și au ajuns la concluzia ca ar avea de-a face cu o banda foarte bine organizata. Jaf de 30 de milioane de dolari in SUA Se pare ca hoții au patruns intr-un depozit de cash chiar prin acoperișul cladirii, pe care l-au taiat, dupa care au ajuns direct la seif , pe care au reușit sa il sparga… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Los Angeles și FBI au declarat joi ca investigheaza un furt major care a avut loc in timpul Paștelui. Furtul a avut loc duminica Paștelui intr-o cladire din suburbia de nord a Sylmar, a declarat David Cuellar de la Departamentul de Poliție din Los Angeles (LAPD). Au fost furate aproape 30…

- Mister total in Statele Unite, dupa unul dintre cele mai mari jafuri din istoria Los Angelesului. In duminica Paștelui catolic, hoții au furat 30 de milioane de dolari dintr-o unitate securizata a celei mai mari firme de securitate din lume, iar Poliția nu are nici cea mai vaga idee cum au reușit acest…

- Procurorii din California susțin ca mafia romaneasca a dat o noua infațișare unei vechi inșelatorii: skimming-ul cardurilor de debit. Infractorii au instalat pe casele de marcat de tipul self-checkout dispozitive care fura informațiile personale ale clienților din magazinele alimentare. Clonarea…

- Pierderea procesului Roșia Montana atarna foarte greu pentru Gabriel Resources, compania care cerea de la Romania 6,7 miliarde de dolari. Gabriel Resources anunța la bursa din Toronto, Canada, ca mai are 2 milioane de dolari și datoreaza 10 milioane de dolari. In plus, prețul unei acțiuni tinde catre…

- Carduri de hochei de colecție din sezonul 1979/80 au fost descoperite de o familie din Canada. Ulterior, intregul set a fost vindut la o licitație americana pentru 3,1 milioane de dolari. Printre exemplarele sigilate se aflau 25-27 de carduri cu atacantul canadian Wayne Gretzky, emise in anul debutului…

- In urma hotararii judecatorești, liderul de varf al Partidului Republican a jurat sa faca apel. Trump declara ca hotararea de a plati o amenda de 355 de milioane de dolari pentru frauda va distruge statul New York. Fiindca orice ar pați el personal este un atac direct asupra Americii. Trump a jurat…

- Pfizer a fost de acord sa plateasca 93 de milioane de dolari pentru a solutiona pretentiile antitrust ale distribuitorilor angro de medicamente care au acuzat-o ca a conspirat cu Ranbaxy Laboratories din India pentru a intarzia vanzarile de versiuni generice, mai putin costisitoare, ale medicamentului…

- Cresterea actiunilor a adaugat aproximativ 46,8 miliarde de dolari la capitalizarea de piata a Arm, din care peste 42 de miliarde de dolari revenind SoftBank, care detine 90% din companie. Tehnologia de proiectare a cipurilor Arm este inclusa in majoritatea smartphone-urilor si in multe PC-uri. Compania…