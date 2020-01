Stiri pe aceeasi tema

- ANUL NOU… Vasluienii sunt invitați in noaptea de Revelion in Piața Civica din oraș, acolo unde va avea loc un spectacol special, dedicat trecerii dintre ani. Evenimentul va incepe la ora 23:00, cu un recital pop rock, susținut de artistele locale Diana Ursulescu, Daria Crețu și Denisa Cobzaru. Apoi,…

- Trafic ingreunat in zona centrala a municipiului Buzau in urma unui eveniment rutier. Doua autoturisme s-au ciocnit dupa o manevra imprudenta a unui șofer grabit. In urma impactului, una dintre mașini s-a oprit intr-un stalp de vizavi de platoul din Piața Dacia. Revenim cu informații. Articolul Trafic…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul…

- A mai ramas puțin pana la trecerea dintre ani. Anul Nou se apropie cu pași repezi, iar momentul trebuie celebrat așa cum se cuvine de romani, cu petreceri și concerte in aer liber pe masura. Concertul de Revelion organizat in fiecare an de Primaria Capitalei este cea mai mare petrecere in aer liber…

- Pentru sfârșitul anului 2019, Primaria a pregatit momente artistice cu interpreți de muzica etno, dance și live band, care vor crea o atmosfera memorabila, oferind un spectacol energizant, pentru toate gusturile: - La ora 22:00, pe scena din Piața Unirii va începe concertul oferit…

- Centrul municipiului Buzau s-a umplut pana la refuz, duminica seara, pentru cel mai așteptat moment al zilei de 1 Decembrie: aprinderea iluminatului festiv. Artisti de muzica populara au asigurat atmosfera de sarbatoare. Momentul a coincis cu deschiderea Targului de Craciun organizat de Primarie. Autoritațile…

- Vara anului 2020 incepe cu THE CONCERT – concertele tale preferate pe aceeasi scena, care dureaza trei zile – 30, 31 mai și 1 iunie, la Romexpo! Un eveniment de muzica și entertainment unic in țara, care aduce un concept vibrant, plin de culoare și energie – POP POP POP. Alina Eremia, AMI, ANTONIA,…

- Surpriza pentru fanii Carla’s Dreams. Solistul trupei a fost dat de gol de jurnaliștii din Rusia, care l-au surprins fara masca, l-au fotografiat și au publicat pozele pe internet. Alaturi de Andrei Țaruș se mai aflau in acel moment Emanuel Masson, chitaristul grupului, Octav Capota, muzicianul proiectului…