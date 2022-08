VIDEO Pe model Iliescu, când Ciucă apare, „soarele răsare” Primarul PNL din Vatra Dornei, Ilie Boncheș, l-a elogiat, joi, pe premierul Nicolae Ciuca, care a mers in județul Suceava la deschiderea de catre Transgaz a magistralei de gaz natural Pojorata-Vatra Dornei. ”Soarele de afara a venit cu domnul prim-ministru. E realitate, nu e vis!”, a spus edilul. Declarația primarului din Vatra Dornei amintește de […] The post VIDEO Pe model Iliescu, cand Ciuca apare, „soarele rasare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

