- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” organizeaza in perioada 19-26 mai a cincisprezecea ediție a Festivalului Euroregional de Teatru - TESZT, iar biletele s-au pus in vanzare online și la teatru. Sunt pregatite peste 20 de evenimente pentru spectatori.

- Spectacolul „Cercul de creta caucazian”, dupa textul celebrului dramaturg Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt, va avea premiera in 19 aprilie, de la ora 19:00 in sala Studio a Teatrului Maghiar, urmatoarea reprezentație fiind programata in 20 aprilie. „Cercul de creta caucazian”, o poveste plina…

- Echipa Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara lucreaza la o noua premiera. Este vorba despre spectacolul „Cercul de creta caucazian", dupa textul celebrului dramaturg german Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt.

- Dinamo a pus in vanzare bilete virtuale pentru meciul cu Poli Iași, din etapa #4 din play-out-ul Superligii. Dinamo - Poli Iași are loc pe 14 aprilie, de la ora 18:15. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Dinamo are stadionul suspendat 4 etape, dupa…

- Teatrul maghiar „Csiky Gergely” organizeaza un concurs de creație inspirat de spectacolul de marionete „Copiii Mamei Badu”, intitulat „Impreuna cu mama”, destinat copiilor cu varste cuprinse intre 4 și 11 ani, pe trei grupe de varsta, care pot participa cu cate o lucrare in orice tehnica, de format…

- Cea de-a XV-a ediție a Festivalului Euroregional de Teatru Timișoara – TESZT organizata de teatrul maghiar „Csiky Gergely”, a carui tema din acest an este „Celalalta perspectiva”, se va desfașura intre 19 și 26 mai, iar din data de 1 aprilie se pot cumpara abonamente „early bird” la prețul de 300 de…

- Vești bune pentru fani lui Nicki Minaj din Romania! Celebra cantareața vine pentru prima oara in țara noastra, intr-un concert la București. Bilete au fost deja puse in vanzare. Iata care este prețul unui tichet la SAGA 2024!

- Pentru cea de-a doua parte a acestei stagiuni, teatrul maghiar „Csiky Gergely” lanseaza mai multe pachete promoționale de bilete pentru persoane fizice sau companii private, care pot fi facute cadou pana la inchiderea acesteia. Un prim pachet, „Cipi/Csipike”, ofera patru bilete la spectacolele de copii…