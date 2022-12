Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de angajati de la Rafinaria Petromidia protesteaza, marti, nemultumiti de amanarea negocierilor pentru cresterile salariale, ei refuzand sa mai intre la munca pana cand nu vor primi un raspuns din partea conducerii. Activitatea rafinariei nu este afectata de acest protest spontan. Muncitorii…

- Plenul Parlamentului a votat cu 308 de voturi „pentru” și o singura abținere revocarea lui Niculae Badalau din functia de consilier al Curtii de Conturi si vicepresedinte al Autoritatii de audit. Tot in cursul zilei de luni, Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au avizat favorabil, in unanimitate,…

- Un accident in lant in care au fost implicate 15 masini s-a produs duminica dimineata pe DN1, in apropiere de Brasov, in zona Darste. Conform Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, coliziunea in lant a avut loc pe sensul de mers catre Bucuresti. 15 mașini, inclusiv o ambulanța, s-au tamponat pe…

- Profesorul Michael Clarke, fost director general al Institutului Regal al Serviciilor Unite și analist in domeniul securitații și apararii, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești par sa planifice „cateva atacuri aeriene destul de mari” in Ucraina. „Se pare ca rușii pregatesc niște atacuri aeriene…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei nu a inceput o ancheta oficiala in cazul parintelui Ionut Hrisostom Turtoi, dupa plangerile depuse pe numele acestuia la Arhiepiscopia Iasilor. Reamintim faptul ca acesta este „calugarul care imbratiseaza", cu care „Ziarul de Iasi" a publicat o serie de fotografii in…

- In doar cateva zile, mii de romani au semnat o petiție online pentru susținerea preotului Calistrat Chifan, de la manastirea Vladiceni, din județul Iași, care este acuzat de o enoriașa ca a lovit-o in curtea bisericii. Femeia, alaturi de o alta persoana, sunt acuzate la randul lor de preotul Calistrat…

- Un incendiu izbucnit la mansarda sediului Arhiepiscopiei Tomisului din Constanta a fost lichidat in noaptea de sambata spre duminica in cateva ore, flacarile fiind intețite de vant. In urma incendiului, a ars mansarda pe aproximativ 800 de metri patrati. Incendiul a izbucnit intr-o cladire din curtea…

- Fortele aeriene militare ale Indiei (IAF) au declarat luni ca au ridicat de la sol avioane de lupta dupa ce au primit informatii despre o alerta cu bomba la bordul unui avion al unei companii aeriene inregistrata in Iran, care tranzita spatiul aerian indian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. IAF…