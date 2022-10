Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Armatei Romane se sarbatorește anul acesta 68 de ani de la eliberarea de sub ocupația hortista a Transilvaniei de Nord din data de 25 octombrie 1944, in urma Bataliei de la Carei. Una dintre activitațile organizate astazi de Garnizoana Targu Mureș cu ocazia acestei zile, a fost ceremonia militara…

- Garnizoana Targu Mures organizeaza marți, 25 octombrie, de la ora 14.00, o ceremonie militara, in Piata Victoriei din Targu Mureș, in fața Palatului Administrativ al Prefecturii. Evenimentul este organizat pentru a marca Ziua Armatei Romane și va fi transmis live pe pagina de Facebook a cotidianului…

- Importanta capacitatii defensive este mai evidenta ca oricand in aceasta perioada, in care agresiunea militara iresponsabila a Rusiei asupra Ucrainei ameninta securitatea in regiune si chiar a intregii lumi, arata premierul Nicolae Ciuca cu prilejul Zilei Armatei Romane.

- Garnizoana Targu Mures organizeaza marți, 25 octombrie, doua activitați dedicate „Zilei Armatei Romaniei". In Piața Teatrului, incepand cu ora 12.00 va putea fi vizitata o expoziție de tehnica militara, armament, aparatura, echipamente și materiale din dotarea luptatorilor Forțelor pentru Operații Speciale.…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș a notificat Primaria Municipiului Targu Mureș sa respecte legislația din vigoare, respectiv Codul administrativ, in cazul recentei detașari a consilierului juridic Andrada Larisa Ogrean in funcția de inspector șef al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mureș.…

- SC Rocada Serv SRL Santana de Mureș angajeaza conducator auto transport persoane și conducator auto transport marfa. "CV-urile se depun la sediul societații din Santana de Mureș, strada Principala nr. 612/A sau pe e-mail: [email protected] Informații la 0740-024.939", au informat reprezentanții…

- Instituția Prefectului – Județul Mureș a solicitat Primariei municipiului Targu Mureș punerea in aplicare a prevederilor art. 1, alin. (2) din Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii romane in locuri, relații și instituții publice, in ceea ce privește inscripționarea bustului lui Iancu de Hunedoara…

