Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a negat ani la rand ca și-ar fi marit buzele, Kylie Jenner a recunoscut recent ca și-a injectat acid hialuronic și și-a luat prin surprindere fanii cand a anunțat ca renunta la aceasta intervenție și revine la buzele ei naturale, subțiri. Paparazzi au obținut primele poze cu vedeta fara buze…

- S-a remarcat odata cu rolul Vanessei Abrams, din serialul de adolescenți ”Gossip Girl”. Insa, de la ieșirea din serial și pana in prezent au trecut mai bine de șapte ani, timp in care actrița a trecut printr-o transformare spectaculoasa. Actrița a parut, pentru prima data, in „Gossip Girl”, la 22 de…

- Acum ca a venit vacanta de vara, Maria Constantin incearca sa petreaca cat mai mult timp cu baietelul ei. Si cum artista tine mult la educatia lui Codrut, miercuri l-a dus pe baiat la unul dintre cele mai cunoscute si in voga muzee ale Capitalei.

- Devenit bunic in luna noiembrie a anului trecut, atunci cand fiica sa, Marilu, a adus pe lume un baietel, Razvan Lucescu este, fara indoiala, unul dintre cei mai la moda antrenori romani. Ajuns la 49 de ani, fostul selectioner a inceput sa se imbrace precum un pusti.

- O laudam de fiecare data cand o vedem in costume de baie ori ținute revelatoare, caci, intr-adevar, actrița de 52 de ani arata impecabil atunci cand vine vorba de silueta. Totuși, nu același lucru il putem spune despre chipul actriței… Așa arata actrița in fotografiile postate de ea Paparazzi au surprins-o…

- Keanu Reeves este de nerecunoscut. Paparazzi l-au surprins pe strazile din New York in timp ce fuma o țigara, iar aspectul lui era unul neingrijit, parand mai degraba un om al strazii. Totuși, fanii nu ar trebui sa se ingrijoreze.