Stiri pe aceeasi tema

- Pope Francis announced on Friday that political leaders must give concrete hope to future generations that they are taking the radical steps needed to tackle climate change when they meet at COP26, according to Reuters. The United Nation‘s COP26 summit will run from October 31 to November 12 in Glasgow,…

- Papa Francisc a cerut liderilor mondiali, care se reunesc saptamana viitoare la conferința ONU privind schimbarile climatice de la Glasgow, sa ofere „raspunsuri eficiente” la urgențele pe probleme de mediu și sa ofere „speranța concreta” generațiilor viitoare, intr-un mesaj inregistrat publicat de BBC.Vorbind…

- Presedintele SUA Joe Biden a sosit vineri la Roma, unde urmeaza sa se intalneasca cu Papa Francisc si presedintele francez Emmanuel Macron inainte de a participa la summitul G20, relateaza AFP. Presedintele american isi va continua apoi turneul european in Scotia, unde va participa la marea conferinta…

- Un baiețel a ajuns in centrul atenției in timpul audienței saptamanale susținute de Suveranul Pontif, miercuri, la Vatican. Copilul a urcat pe scena și s-a apropiat de Papa Francisc, atras de boneta purtata de acesta, dupa care a luat loc langa el, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Baiatul, despre…

- Cei trei ursuleți au cazut din hamac, s-au rostogolit, dar nu s-au dat batuți.Clipul amuzant a devenit viral și a strans aproape 3 milioane de vizualizari. FLIPPING OUT: These curious cubs are still trying to figure out how to use a hammock. https://t.co/Dy5LGjBIVF pic.twitter.com/pD2fjcAj6F — ABC News…

- Papa Francisc nu se gandește sa demisioneze și duce „o viața total normala” in urma unei intervenției chirurgicale din iulie, arata un interviu radio difuzat miercuri, citat de Reuters. Vorbind la radioul spaniol COPE, Papa Francisc, in varsta de 84 de ani, a respins anunțul lansat de un ziar…

- Papa Francisc a transmis un mesaj – semnat de cardinalul secretar de stat, Pietro Parolin – președintelui Centrului de Acțiune Liturgica, mons. Claudio Maniago, cu prilejul celei de-a 71-a Saptamana Liturgica Naționala, cu desfașurare la Cremona, in Italia, intre 23 și 26 august. La anuala intalnire…

- “In # Ziua Mondiala impotriva Traficului de Persoane, adresez tuturor indemnul de a ne implica alaturi de victime pentru a transforma economia traficului de persoane intr-o economie a ingrijirii. #CareAgainstTrafficking #EndHumanTrafficking #TalithaKum” – se spune in mesajul papei Francisc postat…