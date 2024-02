Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin Vijeu și Adi Nartea vor participa in noul sezon al competiției Asia Express - Drumul Zeilor. Concurenții vor strabate trei țari, Thailanda, Malaezia și Indonezia, intr-o expediție de neuitat. Cei doi actori au acceptat cu zambetul pe buze provocarea. Iata cateva detalii importante despre colegul…

- Noua perechi sunt pregatite sa porneasca in marea aventura Asis Express sezonul 7. pe Drumul Zeilor: Thailanda, Malaezia și Indonezia. Iata cine sunt concurenții noii ediții a celui mai dur reality-show al momentului, ce promite a fi o calatorie plina provocari.

- Cel mai dur reality-show al momentului schimba din nou continentul. Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile…

- Asia Express va duce noua perechi de vedete pe Drumul Zeilor prin Thailanda, Malaezia și Indonezia. Obiceiuri stranii și totuși spectaculoase, religii diferite, temperaturi ridicate și bariere lingvistice sunt doar cateva dintre provocarile cu care se vor confrunta concurenții acestui sezon.

- Maine, Razvan Popescu implinește 44 de ani, dar a fost surprins in direct de nașul lui, Dan Negru, mai devreme. Prezentatorul TV este plecat in Franța, dar nu a putut rata acest moment important din viața finului. Și soția lui Razvan Popescu, Angela, i-a urat „La mulți ani!” in direct.

- Șerban Huidu, 47 de ani, a dezvaluit, in podcastul Fain&Simplu realizat de Mihai Morar, ca a fost la un pas sa plece de la Prima și semneze cu Antena 1 pentru o suma fabuloasa; 4 milioane de euro pentru 3 sezoane.Intrebat de Mihai Morar daca ai fost cel mai bine platit om de media din Romania, Șerban…

- Mihai Gainușa, fosta gazda a show-ului „Cronica Carcotașilor” și-a expus parerea sincera despre transformarile prin care a trecut umorul romanesc de-a lungul timpului. Vedeta considera ca ceea ce noi numim in ziua de astazi „umor” și ceea ce vedem in emisiunile de divertisment sau in filme este doar…

- Chiar daca este celebru, Mircea Bravo a preferat sa iși țina viața personala departe de lumina reflectoarelor. Chiar și așa, vloggerul a ajuns in atenția opiniei publice, dupa ce a provocat, in urma cu doua zile, un accident in Bihor, iar printre pasageri era și Georgiana, partenera lui.