VIDEO Panica generată de coronavirus golește rafturile în Italia: Românii explică ce se întâmplă Mai multi romani care traiesc in regiunea Lombardia au filmat rafturile goale ale magazinelor. O romanca stabilita acolo povesteste ca oamenii risca sa ajunga la inchisoare daca ies din regiune, in timp ce un barbat a fost nevoit sa-si improvizeze o masca, pentru ca nu se mai gasesc in farmacii, noteaza mediafax. Pentru italienii din Lombardia, mancarea e acum mai pretioasa ca aurul. La unul din cele mai mari magazine din Casalpusterlengo, localitate aflata in carantina, cozile se intind pe zeci de metri. Iar oamenii nu au nicio garantie ca in rafturi vor mai gasi ceva. Au insa rabdare…… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

