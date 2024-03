Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant in Italia. O bandanta de naționalitate romana a fost angajata pentru a avea grija de o femeie cu dizabilitați in Italia. Insa, aceasta a fost, de curand, condamnata la o pedeapsa de trei ani și patru luni de inchisoare, in urma tratamentului inuman aplicat persoanei asistate.

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza o vizita in Italia, iar in conferința de presa comuna cu Giorgia Meloni a ținut sa-i mulțumeasca pentru ca a incercat sa rezolve pensiile romanilor care au lucrat in Italia. Ciolacu a explicat ca in urma suplimentarii funcționarilor, pensiile romanilor vor fi calculate…

- Pe 15 februarie 2024, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Constanta organizeaza licitatie publica pentru valorificarea bunurilor detinute de Raluca Patisero amp; Bakery SRL. Asociatii societatii sunt George Alexandru Radu si Elisabeta Radu.Ministerul Finantelor prin Agentia Nationala de Administrare…

- Vineri, 29 decembrie 2023, in jurul orei 21.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru a intra in țara un cetațean roman in varsta de 41 de ani, din județul Botoșani.

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a criticat, sambata, intr-o conferinta de presa, institutii din subordinea ministerului care "se lauda" cu planurile pe care le-au realizat, dand exemplu, in acest sens, Autoritatea Vamala Romana. Acesta a spus ca va cere premierului, dupa Boboteaza, revocarea…

- In perioada 12-15 decembrie a avut loc o campanie naționala pentru verificarea persoanelor juridice care iși desfașoara activitatea in Romania ca agenți de plasare a forței de munca in strainatate. Romanii apeleaza la firme de intermediere sau la persoane fizice pentru a gasi locuri de munca in strainatate,…

- Sarbatoarea Craciunului se apropie cu pași grabiți, iar mii de romani se implica in trimiterea pachetelor catre rudele aflate in strainatate. In Gara din Constanța, cel puțin 100 de persoane și-au așteptat cu nerabdare mașina destinata transportului de colete din Spania. Cu toate ca aglomerația și așteptarea…