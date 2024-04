Se întorc badantele din Italia. Care e motivul? Agențiile de plasare a forței de munca spun ca tot mai multe romance care ingrijeau persoane varstnice in strainatate vin sa munceasca acasa. Cei mai mulți din aceasta categorie vin din Italia. Cererea de ingrijitori la domiciliu pentru persoane a fost uriașa in ultimele luni, iar caștigul lunar ajunge in acest moment la 1.000 de euro pe luna, bani primiți, de exemplu, și in Italia. Condițiile inumane in care erau ținuți batranii in unele azile private din Romania au impulsionat piața celor care ofera ingrijiri la domiciliu , astfel ca au crescut salariile. Cererea in creștere pentru ingrijitori… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

