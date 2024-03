Ce au ajuns românii să cumpere de pe rafturi: „zer” în loc de lapte Rafturile magazinelor sunt pline de produse vandute sub marcile private ale lanțurilor de retail, cum se intampla la lapte, de exemplu, la prețuri care de cele mai multe ori este greu sa aiba o concurența. Sunt de-a dreptul imbatabile, am zice noi. Așa de exemplu, am descoperit lapte UHT la un preț care pornește chiar și de la 4,3 lei/litru, iar producatorii sunt din strainatate, am descoperit chiar și un producator din Republica Ceha, dar și locali. In general, este vorba de lapte semi-degresat cu un procent de grasime de 1,5%. Iar surprinzator, deși romanii sunt foarte atenți la preț, nu se… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au muncit o viața, dar au ajuns sa iși numere fiecare banuț in parte pentru a-și permite strictul necesar. Imaginile neputinței au fost surprinse intr-un supermarket din țara, unde o batranica a fost filmata de trecatori cat statea plecata și iși facea calculele pentru ce urma sa cumpere. Puterea de…

- „Incheiem iarna 2023-2024 cu valori de temperaturi cu mult peste ceea ce ar fi normal pentru aceasta perioada din calendar”, a explicat șefa ANM, Elena Mateescu, la un post TV.„Și miercuri vorbim de o vreme mai calda, pentru ca valorile de temperaturi se vor incadra intre 9 pana la 21 de grade. De asemenea,…

- Romanii care se afla in pericol de saracie se intreaba cand intra banii pe cardurile sociale. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a raspuns la aceasta intrebare. Mulți romani nevoieși se intreaba, zilele acestea, cand intra banii de la Guvern pe cardurile sociale . Ei bine,…

- Mai multe persoane inarmate cu furci și topoare au reușit sa intre in mina Livezeni, de unde au vrut sa fure carbune. Politia Petrosani a foat anunțata, marți seara, de un angajat al minei Livezeni ca mai multe persoane au patruns fara drept in interiorul minei Livezeni pentru a fura carbune. Ajunși…

- Potrivit directorului general al Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, creșterea inteligenței artificiale va avea un impact puternic asupra locurilor de munca. Pana la 60% din locurile de munca vor fi afectate in economiile avansate și pe unele piețe emergente din toata lumea,…

- Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …șoferi. Dupa 1990, exista tot trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …primari. Practic, primarul, ales pe criteriu politic prin votul „boborului”, a ajuns vataful Romaniei. In jurul lui se invarte totul in…

- O analiza a cautarilor pe Google, la nivelul fiecarui județ, inainte de Craciunul din 2023, arata ca romanii prefera sa asculte cunoscutul „All I Want for Christmas Is You”, scrisa și cantata de Mariah Carey, și „Last Christmas”, piesa interpretata de Wham

- Cu doar cateva ore inainte de a intra in atmosfera sarbatorilor de iarna, romanii se pregatesc sa primeasca vizita unui personaj iconic al tradițiilor locale: Moș Ajunul, fratele mai mic al celebrului Moș Craciun occidental. Intr-o atmosfera plina de tradiții și obiceiuri, Ajunul Craciunului este privit…