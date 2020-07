Stiri pe aceeasi tema

- Limitarea programului teraselor urmeaza sa fie decisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, fie la propunerea Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, fie la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific pentru acele localitati, judete, in care exista un nivel ridicat de raspandire…

- Limitarea programului teraselor urmeaza sa fie decisa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, fie la propunerea Comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, fie la propunerea Grupului de suport tehnico-stiintific pentru acele localitati, judete, in care exista un nivel ridicat de raspandire…

- Limitarea programului cluburilor și teraselor in anumite zone, reguli clare de distanțare pe plaje și introducerea obligativitații purtarii maștilor in spațiile deschise aglomerate, in anumite zone, sunt masuri care ar putea fi introduse din 1 august, a anunțat marți premierul Ludovic Orban. El a spus…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, marti, masurile care ar putea fi introduse de la 1 august, intre care se numara limitarea programului cluburilor si teraselor in anumite zone si introducerea obligativitatii purtarii mastilor in spatiile deschise aglomerate. „Singurele discutii sunt legate de limitarea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- La sedinta de Guvern de luni, 6 iulie, s-a adoptat un proiect de lege privind instituirea unor masuri de sanatate publica in situatii de risc epidemiologic si biologic. Propunerea vine dupa ce mai multi pacienti s-au externat la cerere din spital in urma deciziei CCR. Ministrul Sanatatii,…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat joi Hotararea nr. 26, care, potrivit premierului Ludovic Orban, este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea starii de alerta, care cuprinde toate masurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse in Anexa 3 aferenta hotararii…