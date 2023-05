VIDEO. Operațiune de succes a sârbilor. Imagini virale cu capturarea tânărului de 21 de ani care a împușcat zeci de persoane Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane și a ranit alte 13, in urma unui atac armat in Serbia, informeaza Antena 3. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani care, […] The post VIDEO. Operațiune de succes a sarbilor. Imagini virale cu capturarea tanarului de 21 de ani care a impușcat zeci de persoane appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane si a ranit ale 13, in urma unui atac armat in Serbia. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani care, aseara, a omorat…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

- Adolescentul din Serbia care a ucis mai mulți elevi nu a consumat alcool sau droguri, conform analizelor toxicologice, informeaza publicația Nova. In timpul atacului, pe care il planificase minutios, el a tras 57 de focuri de arma. Iar, ținta a fost inclusiv fata pe care o placea. Vecinii tanarului…

