Stiri pe aceeasi tema

- Ministrului rus de Externe Serghei Lavrov i s-a pus in fața o urna cu o zvastica pe ea pentru fotografiile oficiale facute in timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o in Mongolia marți. Imaginea a fost amplu distribuita pe platformele de socializare, numeroși internauți remarcand ironia situației,…

- Rusia a convocat-o pe ambasadoarea Marii Britanii la Moscova pentru a-i transmite un protest puternic impotriva declarațiilor „ofensatoare” ale oficialilor britanici, inclusiv cele despre o presupusa amenințare a Rusiei privind folosirea armei nucleare, scrie Reuters. Ministrul Apararii de la Londra…

- Statele Unite au respins oferta presedintelui rus Vladimir Putin de a debloca livrarile de cereale in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale impotriva Rusiei. Vladimir Putin a declarat cu o zi in urma ca este gata sa ajute la „depasirea crizei alimentare” provocate de blocarea cerealelor ucrainene…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei organizate de catre ”structuri de stat” straine a crescut, iar Moscova va trebui sa isi consolideze securitatea cibernetica prin reducerea riscului de a utiliza software si hardware strain, relateaza…

- Numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei comise de „structuri de stat” straine a crescut de mai multe ori, a declarat vineri Vladimir Putin. In aceste condiții, Moscova trebuie sa-și intareasca apararea cibernetica reducand riscul de a utiliza software si hardware de peste hotare, a adaugat liderul…

- Moscova a cerut joi revizuirea sanctiunilor impotriva Rusiei pentru a da curs unui apel al ONU de a debloca accesul in porturile ucrainene de la Marea Neagra astfel incat sa poata fi reluate exporturile de cereale, relateaza agentia Interfax, citata de Reuters.

- Papa Francisc a declarat ca premierul ungar Victor Orban i-a marturisit, in timpul intalnirii celor doi la sfarsitul lunii aprilie, ca presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa puna capat invaziei Rusiei in Ucraina pe 9 mai, "Ziua Victoriei" in Rusia. De asemenea, liderul Bisericii Catolice si-a…

- Oleg Tinkov, fondatorul uneia dintre cele mai mari banci din Rusia, a denunțat duminica regimul condus de președintele rus Vladimir Putin, despre care spune ca a ajuns la un ”nivel catastrofal”, in primul sau interviu de la inceputul invaziei in Ucraina, acordat pentru New York Times.„Mi-am dat seama…