Stiri pe aceeasi tema

- De ce am baut?! - o asemenea intrebare retorica il macina pe un șofer, implicat intr-un accident rutier. Ce-i drept, acesta se intreaba intr-un limbaj mai puțin decent. Șoferul beat plangea și lovea cu piciorul in bara de metal, in care a intrat cu SUV-ul sau.

- In perioada 25 – 28 decembrie, ofițerii Inspectoratului Național de Securitate Publica implicați in serviciu au depistat circa 2330 de incalcari ale șoferilor, dintre care aproximativ 1090 de șoferi au depașit limita de viteza, 43 se aflau in stare de ebrietate la volan, iar

- A fost oprit pentru ca avea viteaza, dar polițiștii au vazut ca mai era și in stare de ebrietate avansata. Ieri seara, radarul mașinii INSP a fixat și a oprit o mașina care se deplasa cu 145 km/h pe traseul Chișinau – Balți, in apropriere de localitatea Clisova din

- In weekendul precedent, in municipiul Chișinau, un echipaj de patrulare, dislocat pentru asigurarea securitații circulației rutiere, au stopat un taxi pentru verificari de rigoare. La volanul mașinii se afla un barbat de 31 de ani, care avea un comportament asemanator consumatorilor de droguri. Șoferul…

- 3 minori au fost traumatizați in urma unui accident rutier, deoarece șoferul se afla in stare ebrietate. Totul s-a intimplat in noaptea de duminica spre luni, in orașul Balți, cu implicarea a 3 minori. O femeie de 27 ani, fiind in stare de ebrietate la volan (0.58 mg/l) a pierdut controlul automobilului…

- Circa 1.200 de șoferi au admis incalcari ale Regulamentului Circulației Rutiere in acest weekend, potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publica. Dintre aceștia, aproximativ 500 au depașit limita de viteza, 46 se aflau in stare de ebrietate la volan, iar 121 de conducatori auto au incalcat…

- Tanar constantean, prins de politisti la volan, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Conducea o masina furata in cursul zilei de azi.Astazi, 19 noiembrie, politistii Biroului Rutier din cadrul Politiei Municipiului Tulcea au depistat un tanar de 17 ani, din…

- Un șofer in stare de ebrietate a fost depistat de polițiștii de patrulare, duminca, la ieșirea din Vadul lui Voda. Barbatul, avea in aerul expirat o concentrație de alcool de 0,37 mg/l.La moment cazul se examineaza de poliție.