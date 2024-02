Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in Austria, avandu-l ca protagonist pe Wolfgang Mayer (45 de ani), un politician OVP de rang inalt. La primele ore ale zilei de marți, un martor ocular din Eugendorf a sunat la poliție și a raportat un șofer care parea foarte beat și conducea haotic, in toate direcțiile, pe șoseaua principala.…

- Un șofer din Suceava era atat de beat, incat a ambalat motorul pana i-a luat foc mașina. Aceasta a fost, in cele din urma, distrusa in totalitate de flacari. Un barbat de 58 de ani din comuna suceveana Udești s-a urcat la volan intr-o stare de ebrietate atat de avansata, incat a ambalat motorul pana…

- Poliția anunța ca, doar in ultimele 24 de ore, 10 șoferi depistați in stare de ebrietate la volan. La unul dintre ei a fost depistata o concentrație de alcool de 1,17 mg/l in aerul expirat. Șoferul de 41 de ani a fost stopat aseara de catre polițiștii de patrulare la intrarea in satul Negrești din raionul…

- Zece șoferi au fost depistați in stare de ebrietate la volan, in ultimele 24 de ore. Potrivit poliției, la unul dintre ei a fost depistata o concentrație de alcool de 1,17 mg/l in aerul expirat.

- Un șofer beat este cercetat penal, dupa ce azi-noapte a intrat cu mașina intr-un semafor la Targu Jiu. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu s-au sesizat din oficiu cu privire la savarșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii au identificat,…

- La ora 12:11 pompierii au fost instiintati despre producerea unui accident rutier in localitatea Balusesti din comuna Icusesti. La locul solicitarii au fost alocate forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Roman si SVSU Icusesti. Un autoturism in care se afla doar conducatorul…

- Un barbat a fost reținut, dupa ce a furat o mașina și se deplasa haotic prin Balți. Potrivit Inspectoratului General de Carabinieri, șoferul era beat crița. Totul s-a intamplat ieri, in jurul orei 23:30.

- Oamenii legii anunța ca in aceasta dimineața, un echipaj mixt format din carabinierii Direcției Regionale „Nord” a IGC și un angajat din cadrul IP Balți, fiind implicat in serviciul de intervenție și reacționare operativa a observat un automobil de model „ Lada”, care se deplasa haotic pe strazile din…