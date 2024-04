Vineri, 19 aprilie 2024, polițiștii rutieri din Sebeș au fost solicitați sa soluționeze un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada Augustin Bena din Sebeș. Din primele cercetari a rezultat ca un cetațean polonez, in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un camion cu remorca, nu ar fi pastrat o […] The post Accident rurier petrecut pe strada Augustin Bena din Sebeș, provocat de un șofer polonez aflat in stare de ebrietate first appeared on sebesinfo.ro | stiri sebes | ziar sebes .