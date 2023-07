Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 110 persoane au fost ranite dupa ce grindina de marimea unei mingi de tenis a cazut in noaptea de miercuri spre joi intr-o regiune din nordul Italiei, relateaza CNN.In timpul unei furtuni iscate brusc a cazut grindina cu diametrul de pana la 10 cm pe strazile din Veneto, a declarat guverantorul…

- Zborurile din si spre aeroportul din Catania din sudul Italiei sunt suspendate pana miercuri, dupa un incendiu care a avut loc duminica noapte. SAC, compania care administreaza aeroportul international Vincenzo Bellini, a anuntat ca zborurile vor fi suspendate pana miercuri la ora 14:00 (12:00 GMT)…

- Guvernul va aproba, in sedinta de joi, un proiect de lege privind ordinul de protectie, prin care se propune introducerea unui instrument juridic care sa fie aplicat pentru toate formele de violenta, similar celui aplicat pentru prevenirea si combaterea violentei domestice. „Ratiunea introducerii reglementarii…

- Baronul PSD de Neamț Ionel Arsene, fugit in Italia dupa ce a fost condamnat la 6 ani și 8 luni de inchisoare, a facut recurs in casație pentru a contesta decizia de condamnare definitiva. Și DNA a contestat aceeași decizie, probabil procurorii vor o pedeapsa mai aspra pentru fugarul pe care Italia a…

- Ciclonul care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Avertizari de vant, furtuni si inundatii au fost emise in mai multe tari, inclusiv Romania. In Croatia este cod rosu de vant puternic, iar autoritatile au avertizat populatia cu privire la calamitatile din urmatoarele…

- UPDATE: O femeie a fost preluata de un echipaj medical si dusa la spital, in stare de inconstienta. Un barbat a fost declarat decedat de catre medici. Compania a demarat propria ancheta si a precizat ca incidentul a avut loc in timpul unor manevre uzuale. ”La data de 13 mai a.c., in jurul orei 17.15,…

- Mai multe vehicule au fost cuprinse de flacari in centrul orasului Milano, in nordul Italiei, in urma unei explozii, a anuntat joi canalul de stiri SkyTG24, citat de Reuters. Exploziile in lant s-au produs pe Via Pier Lombardo, in zona Porta Romana din Milano, in jurul orei locale 11.30 (12.30, ora…

- Capitanul Lazio Roma, Ciro Immobile, a intrat frontal cu SUV-ul sau intr-un tramvai, in centrul Romei. Conform presei sportive din Italia, fotbalistul a suferit o dauna totala a mașinii sale, dar el nu a pațit nimic grav. ???????? Ciro Immobile percute par un tram, les images impressionnantes de sa…