- Decizia controversata a familiei regale olandeze de a pleca în vacanta în timpul perioadei de restrictii pentru combaterea transmiterii noului coronavirus, a devenit miercuri tinta unui nou val de critici, potrivit agenției DPA citata de Agerpres. Regele Willem-Alexander (53 de ani)…

- Grecia și Turcia au facut progrese in discuțiile la nivel militar ca sa evite o confruntare in Estul Marii Mediterane. Cele doua state NATO se cearta pe resursele energetice din aceasta zona și iși disputa dreptul de a le exploata.

- Furtuna Ianos, care a lovit estul Greciei vineri și centrul țarii sambata, a lasat in urma și doua victime. Furtuna extrem de puternica a inundat strazi și locuințe și a afectat alimentarea cu energie electrica in mai multe insule ale arhipelagului elen, au anunțat

- In Spania , o femeie infectata cu COVID-19 care facea surf in Oceanul Atlantic – deși ar fi trebuit sa stea acasa, in izolare – a fost scoasa din apa și incatușata de polițiști. Femeia se afla pe lista persoanelor infectate cu COVID-19, insa nu avea simptome. Ea a ignorat recomandarile de izolare din…

- Pam Onnen intra in Cartea Recordurilor dupa ce spune 56 de cuvinte invers intr-un minut. Pam spune ca i-a fost rusine sa isi expuna talentul fiindca nu stia pe nimeni cu un hobby ca al ei. Dupa castigarea acestui premiu, Pam a devenit cunoscuta pe toate retelele de socializare, informeaza Mediafax.