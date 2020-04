Stiri pe aceeasi tema

- ​Agențiile de turism vor fi puse sa introduca avansul încasat pentru pachetele turistice într-o aplicație a Ministerului Economiei, a anunțat, miercuri, ministrul Virgil Popescu, citat de Mediafax.Ministrul Virgil Popescu a spus, în ședința de Guvern, ca se lucreaza la o noua aplicație…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anuntat, miercuri, ca au fost solicitate pana acum 15.000 de certificate pentru situatii de urgenta de tipul 1 de companiile a caror activitate a fost afectata direct, acestea fiind procesate direct. De asemenea, au fost depuse 5.000 de cereri pentru certificate…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca aproximativ 20.000 de companii afectate de criza au solicitat si au primit certificate de urgenta de tip I și II. Virgil Popescu a mai declarat ca certificatele au fost deja emise prin aplicatia online dezvoltata la…

- Industria naționala de aparare s-a reprofilat pentru a produce produse necesare prevenirii și combaterii pandemiei COVID-19, informeaza Ministerul Economiei. Pro-Optica și Întreprinderea Optica Româna (IOR) au creat un parteneriat pentru dezvoltarea și fabricarea unui scanner termic, care…

- In contextul in care un milion de contracte de munca din mediul privat au fost suspendate sau chiar incheiate de la inceputul starii de urgenta, s-a pus problema faptului ca in sistemul bugetar nu exista astfel de probleme, iar angajatii isi iau mai departe salariile chiar daca multi stau acasa.…

- Eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta prin platforma creata de Ministerul Economiei va incepe peste cateva zile, a transmis, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu, pe Facebook, informeaza Agerpres. „Certificatele de Situatie de Urgenta vor fi eliberate in curand. Platforma este gata,…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat in sedinta de Guvern de joi ca propune prelungirea voucherelor de vacanta din mai 2020 pana in mai 2021. Ministrul a explicat ca se spera, astfel, ca cei care au vouchere de vacanta, sa le foloseasca dupa ce va trece perioada de criza legata de epidemia…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) este interesata sa cumpere o parte din cea mai valoaroasa companie de stat a Romaniei, evaluata de americani la peste 5 miliarde de euro. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a vorbit într-un interviu pentru financialintelligence.ro…