Stiri pe aceeasi tema

- Suma restanțelor la plata salariilor catre angajații Caii Ferate din Moldova se ridica la circa 40-50 de milioane de lei, iar autoritațile cauta o soluție urgenta, pentru a ajuta intreprinderea sa gaseasca acești bani. Declarația a fost facuta de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca intotdeauna a existat dialog intre Guvern si sindicalistii din sistemul sanitar, el aratand, in acest context, ca tot pe calea dialogului vor fi rezolvare solicitarile protestatarilor. „Incercam sa gasim o solutie impreuna cu dansii incat plata sau maririle…

- Salariile angajaților Primariei municipiului Suceava vor crește in 2024 in medie cu 5%, a anunțat primarul Ion Lungu. El a precizat ca banii necesari provin din economiile care se fac prin reducerea organigramei cu 80 de posturi. ”Noi am redus anul trecut 80 de posturi la Primarie și banii pe care…

- Antreprenorii din Romania au la dispoziție o noua platforma online, IMM MENTOR, lansata de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru informații din domeniul afacerilor, potrivit Agerpres. Ministerul a facut noul site in cadrul unui proiect pe fonduri europene și susține ca IMM MENTOR…

- Activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țara, suspendata, timp de patru ore. Care sunt nemulțumirile angajaților Activitatea la nivelul tuturor instanțelor și parchetelor din țara, suspendata, timp de patru ore. Care sunt nemulțumirile angajaților Puterea executiva submineaza puterea…

- Guvernul a gasit bani și pentru aleșii locali. Salariile primarilor, viceprimarilor, șefilor de CJ și vicepreședinților de CJ vor crește cu 5% in 2024, un an electoral cu patru randuri de alegeri. Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile…

- ”Am avut o discutie in seara asta (ci sindicalistii din Educatie – n.r.), eu cred ca am inchis lucrurile in linii mari”, a declarat, luni seara, la Digi 24, Marcel Ciolacu.Acesta a reiterat ideea ca ”va fi un buget record pentru Educatie, 4,1% din PIB”.”Ma bucura foarte mult ca am acoperit toate palierele.…

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educatiei, Ligia Deca, sa vina cu solutii privind criteriile de performanta in educație și a adaugat ca salariile profesorilor vor crește numai in cazul in care cadrele didactice vor produce rezultate.„Va exista cea mai mare alocare bugetara din istorie…