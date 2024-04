Salariile angajaților la stat, victime ale campaniei electorale din 2024: De ce ar putea fi înghețate lefurile acestora Salariile angajaților la stat, victime ale campaniei electorale din 2024: De ce ar putea fi inghețate lefurile acestora Salariile angajaților la stat, victime ale campaniei electorale din 2024: De ce ar putea fi inghețate lefurile acestora Situația salariala a bugetarilor din Romania se afla sub semnul intrebarii, in contextul pregatirilor pentru campania electorala din 2024, marcand un nou episod de incertitudine pentru angajații din sectorul public. Declarațiile recente ale oficialilor guvernamentali au adus […] Salariile angajaților la stat, victime ale campaniei electorale din 2024: De ce… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania are in acest moment cel mai mare deficit bugetar din istorie iar daca se menține actuala evoluție va termina anul 2024 cu un deficit de 8 la suta, estimeaza senatorul PNL Florin Cițu, fost prim-ministru intre anii 2020 – 2021. “Ciolacu a distrus bugetul Romaniei- cel MAI MARE deficit bugetar…

- Ieri la Bruxelles a avut loc lansarea campaniei europarlamentare a Grupului Renew Europe, din care face Vlad Botoș, europarlamentar USR. In ultimii 5 ani, cat a facut parte din acest grup politic european, Vlad Botoș a contribuit la punerea in agenda europeana a mai multor probleme cu care se confrunta…

- Cu 4% a scazut industria Romaniei in ianuarie 2024 fata de ianuarie 2023, cand scadea, de asemenea, cu 5,4% fata de aceeasi luna din anul precedent, relateaza Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Productia industriala a Romaniei a scazut in ianuarie 2024, prin comparatie cu ianuarie 2024, arata cele…

- Inspecția Muncii reamintește cp firmele și alți angajatori din Romania au obligația de a majora remunerațiile angajaților incadrați cu salariul minim garantat de peste 2 ani. Obligația a fost introdusa in Codul Muncii in anul 2021, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr.142/2021,și prevede ca ”incepand…

- Meduza a publicat vineri, la pranz, un mesaj semnat de opozantul rus Ilia Iasin aflat in detentie intr-o colonie. In mesajul sau, acesta explica motivul pentru care Kremlinul a decis sa-l omoare pe Navalnii, noteaza Meduza, potrivit rador radio Romania. Dupa inceputul razboiului din Ucraina, Ilia…

- Satenii prefera sa primeasca ajutoare de stat de 2.000 de lei decat sa munceasca la autostrazi, pe 4.500-5.000 de lei. Constructorii de autostrazi din Romania au o mare problema: lipsa forței de munca, care devine tot mai acuta. Pe loturile cele mai dificile ale autostrazii, Tigveni-Cornetu și Cornetu-Boița,…

- Satenii prefera sa primeasca ajutoare de stat de 2.000 de lei decat sa munceasca la autostrazi, pe 4.500-5.000 de lei. Constructorii de autostrazi din Romania au o mare problema: lipsa forței de munca, care devine tot mai acuta. Pe loturile cele mai dificile ale autostrazii, Tigveni-Cornetu și Cornetu-Boița,…