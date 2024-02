Stiri pe aceeasi tema

- Satenii prefera sa primeasca ajutoare de stat de 2.000 de lei decat sa munceasca la autostrazi, pe 4.500-5.000 de lei. Constructorii de autostrazi din Romania au o mare problema: lipsa forței de munca, care devine tot mai acuta. Pe loturile cele mai dificile ale autostrazii, Tigveni-Cornetu și Cornetu-Boița,…

- Adrian Caciu le promite fermierilor ca va rezolva situația. Totodata, el a vorbit și despre problema cerealelor din Ucraina. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu a fost prezent duminica la Alba Iulia. Cu aceasta ocazie, el a anunțat ca impreuna cu Comisia Europeana trebuie gasita…

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, a afirmat ca si-ar dori ca medicii sa fie platiti in functie de performanta si a mentionat ca ar fi normal sa rasplatesti munca pentru ca te demotivezi daca toti angajatii primesc acelasi salariu, potrivit news.ro.Daniel Coriu a fost intrebat,…

- Toni Popescu, presedinte Divizia de medici a Federatiei SANITAS, a declarat marti ca situatia este critica in sanatate si a precizat ca salariile sunt o problema la nivelul intregii echipe medicale. El a dat exemplul unui medic specialist, gradatie 4, care are un salariu net de 7.037 lei, iar o asistenta…

- Angajatorii din Romania nu mai gasesc muncitori din țara pentru anumite domenii de activitate, astfel incat au gasit ca soluție angajarea lucratorilor straini. Sute de mii de muncitori dinspre Asia și Europa ar putea sa activeze in țara noastra, in anul 2024. Procentul lor este mai mare cu 40% fața…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Miercurea-Ciuc, ca situatia politica din Romania este haotica si se tinde spre instabilitate politica acuta. „Haotica, in acest moment, acesta este cuvantul cel mai potrivit sa descrii situatia politica. Din pacate, se tinde spre o instabilitate politica…

- Joldești, un sat din comuna botoșaneana Vorona, este una dintre cele mai de succes așezari rurale din Moldova. A reușit sa se dezvolte cu ajutorul localnicilor, și-a rezolvat problema cu natalitatea și locurile de munca, iar satenii plecați la munca in strainatate incep sa revina acasa.

- Ministrul Afacerilor Externe, Luminita Odobescu, a primit-o, luni, pe ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Ann Kavalec, pentru a discuta cu privire la prioritatile in cooperarea bilaterala, in actualul context de securitate marcat de continuarea agresiunii ruse in Ucraina si…