Stiri pe aceeasi tema

- DINCOLO DE CORTINA… Nunta in șlapi a facut inconjurul țarii, insa in spatele ei sta o poveste trista de viața. Mireasa este o persoana cu probleme de sanatate, victima a violenței domestice, care gasise protecție intr-un centru al DGASPC Vaslui. Pe Bogdanel il cunoscuse cu o doar zi inainte de nunta,…

- FARA SANCȚIUNI… Petrecareții care s-au jucat, weekend-ul trecut, de-a nunta au scapat fara nicio sancțiune in ciuda harmalaiei pe care au facut-o. Potrivit Poliției Locale, echipajele care patruleaza prin oraș nu au știut de petrecere și nici nu au primit vreo sesizare din partea cetațenilor: “in ultimele…

- PETRECERE… Un video cu o așa-zisa nunta a devenit viral pe TikTok. Evenimentul ar fi avut loc weekend-ul trecut, in fața blocului 32, cunoscut in Vaslui drept ghetoul orașului. Mirii sunt doi rromi cuplați de vecini, ei fiind și cei care au pus la cale totul: le-au pus la dispoziție un costum și o rochie…

- Prințul Ludwig de Bavaria s-a casatorit sambata cu logodnica sa, Sophie-Alexandra Evekink, in cadrul unei ceremonii impresionante la Munchen. Sophie-Alexandra are 32 de ani și este cu opt ani mai tanara decat soțul ei. Este nascuta in Singapore și in prezent este doctorand in criminologie. A absolvit…

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa, o ambulanța SMURD tip B2 (EPA) și echipaje specializate, pentru deblocarea, evaluarea și acordarea primului ajutor victimei unui accident rutier produs pe DE 581, intre localitațile Barlad și Badeana. In accident…

- VERDICT… Concluzie-șoc in cazul morții hușeanului care și-a taiat venele: deși a fost inmormantat ca un sinucigaș, barbatul nu și-a pus capat zilelor! Ceea ce a dus la moartea lui Bogdan Costandache, in varsta de 41 de ani, a fost un incident stupid petrecut in garsoniera din blocul Recon. In seara…

- FOTO… Valul de frig care a lovit recent municipiul Vaslui a atras atenția oamenilor și a starnit interesul publicului in mod neașteptat. In timp ce majoritatea țarii se bucura de vremea frumoasa și de florile de primavara, vasluienii au fost martorii unei transformari dramatice a vremii, o schimbare…

- Sensy e in focuri mari cu pregatirile pentru nunta cu alesul inimii ei Valentin, ce avea loc pe 20 mai. Influencerița nu are rochie de mireasa inca și vrea sa faca luna aceasta și o vizita fulger, la Iași, la medicul ei estetician. Sensy (33 de ani) a facut deja cununia civila și acum se pregatește…