VIDEO Noi obiceiuri în timpul coronavirusului: Strângerile de mâini, înlocuite de footshake Teama de coronavirus a introdus noi comportamente în societate, de la refuzul de a da mâna, fara a fi considerat prost crescut, la evitarea îmbrațișarilor, salutarea prin "footshake" sau modificari în practici ancestrale precum împartașania la creștini sau marea rugaciune din moschei, scrie AFP.



China



În capitala țarii de unde a început criza coronavirusului, panouri roșii îndeamna oamenii sa nu mai dea mâna în semn de salut. Difuzoarele instalate în oraș recomanda oamenilor fie sa-și alature palmele, fie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in 240 de zile, nu mai exista niciun focar care sa puna viata cetatenilor australieni in pericol. Apocalipsa a luta sfarsit dupa ce milioane de hectare de vegetasie au fost distruse de flacari, cel putin 33 de oameni au murit si miliarde de animale au fost ucise. Citeste si: Furtuni…

- Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. În același timp, executivul de la Sofia da asigurari ca nici macar un migrant nu a trecut frontiera ilegal, iar situația la granita externa a Uniunii Europene între Turcia si Bulgaria…

- Turcia sustine ca a lasat peste 75.000 de migranti sa treaca frontiera spre Uniunea Europeana, relateaza DPA. Pana duminica dimineata la ora 10.00 (07.00 GMT), 76.358 de migranti au trecut granita prin provincia Edirne, a scris pe Twitter ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu. As of now, the number…

- Element de patrimoniu cultural imaterial, Martisorul a fost inscris de UNESCO, in anul 2017, in Lista Reprezentativa a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanitatii in urma candidaturii unui dosar multinational (Cultural Practices Associated to the 1st of March - Romania, Bulgaria, Macedonia, Republica...

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a respins marti o propunere privind un 'acord Trump' care sa rezolve criza in dosarul nuclear al Teheranului, afirmand ca este vorba despre o oferta 'ciudata' si criticandu-l pe presedintele american Donald Trump pentru ca isi incalca permanent promisiunile,…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat marti amenintarea sa de a ataca situri culturale iraniene, o afirmatie care a starnit indignare in Statele Unite si in intreaga lume, noteaza AFP. "Ei au dreptul sa ne omoare cetatenii, dar noi, potrivit diverselor legi, trebuie sa fim atenti cu mostenirea…

- Președintele iranian intra in razboiul pe Twitter cu Donald Trump dupa ce liderul american si-a multiplicat mesajele amenintatoare fata de Republica islamica dupa eliminarea, vineri, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

- Iranul sugereaza ca se pregateste de un "razboi sângeros”, dupa ce Qasem Soleimani, liderul Fortei Quds, a murit în urma unui atac cu drona al Statelor Unite ale Americii.Iranienii au dat un semnal serios în acest sens arborând pentru prima data în istorie…