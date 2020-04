VIDEO | Ninsoare la Poiana Brașov, ca în plină iarnă. Cum va fi vremea în următoarele 4 zile Racirea vremii a permis ca la munte sa se inregistreze ninsori. La Poiana Brașov zapada s-a așternut cațiva centimetri. Un cod galben de ninsori in zonele montane și de vant intens in restul țarii a fost emis pana la ora 21:00. Rafale puternice vor fi și in cursul nopții, cand va fi in vigoare o noua atenționare meteo. Miercuri, vremea va fi rece, dar se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, iar vantul va mai pierde din putere. Temporar, in zonele montane inalte, vor mai fi rafale de 70...80 km/h și zapada va fi spulberata, iar in estul țarii vor fi viteze de 40...50 km/h. In prima parte a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

