Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun reformei decise de guvernul presedintelui Daniel Ortega vizand o crestere a contributiilor, atat ale angajatilor cat si ale angajatorilor, precum si scaderea cu 5% a pensiilor pentru a reduce deficitul…

- Cel putin 20 de persoane au murit in Nicaragua in urma manifestatiilor violente impotriva reformei pensiilor, a anuntat duminica organizatia locala Centrul pentru drepturile omului, transmite AFP. Manifestatiile au inceput miercuri in mai multe orase din tara latino-americana. Participantii se opun…

- Protestele violente s-au extins in Nicaragua dupa decizia guvernului de a modifica sistemul de contribuții și plați sociale. Vineri noapte, dupa trei zile de revolte, numarul celor morți este intre cinci și zece, scrie Guardian .

- Cel putin 46 de persoane au fost ranite, inclusiv sase ofiteri de politie, in urma protestelor violente de la Erevan, provocate de nominalizarea fostului presedinte armean Serj Sargsyan (2008-2018) la functia de premier al tarii, informeaza agentia de stiri Tass.

- Doua persoane au fost ucise in orasul Zurich, dar situatia este acum sub control, a anuntat vineri dupa-amiaza Politia elvetiana, potrivit Mediafax. “Doua persoane au murit in urma unui atac produs pe Bulevardul Lager / Europa din Zurich”, a confirmat ...

- Doua persoane au fost ucise într-un incident armat produs vineri dupa-amiaza în centrul orasului elvetian Zürich, în fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala, scrie Mediafax.

- Doua persoane au fost ucise intr-un incident armat produs vineri dupa-amiaza in centrul orasului elvetian Zurich, in fata unei filiale a bancii UBS, afirma surse citate de presa locala. Incidentul armat a avut loc in fata unei filiale a bancii UBS situata langa Gara centrala din Zurich,…

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.