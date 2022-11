VIDEO NASA a lansat mega-racheta Artemis 1 spre Lună NASA a lansat miercuri mega-racheta Artemis 1 spre Luna, transmite agentia AFP. Capsula Orion, fara oameni la bord, va ajunge in cateva zile in apropierea Lunii si misiunea va dura 26 de zile. Artemis este un program ce ar putea ajunge sa coste aproape 100 miliarde dolari, iar primul mare pas se face in orele urmatoare. Racheta are 11.000 km/h si a ajuns la o altitudine de peste 350 km la ora 8:50. Lucrurile merg conform planului si s-au separat cu succes cateva dintre elementele de care nu mai este nevoie in drumul catre Luna. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

